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«В нашей семье еще одно чудо». Антон Шипулин сообщил о рождении дочери

«В нашей семье еще одно чудо». Шипулин сообщил о рождении дочери
Eurosport

1 час назадОбновлено 49 мин. назад

Это второй ребенок в семье Антона.

В семье олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина и его супруги Луизы родилась дочь. Девочку назвали Мира. Вес ребенка – 3 634 г, рост – 55 см.

«Сегодня в нашей семье еще одно чудо. Это невероятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене за дочку», – написал Шипулин на страничке в инстаграме.

  • В семье Шипулиных это второй ребенок – в декабре 2015 года у них родился сын Дмитрий.
  • В декабре 2018-го Шипулин объявил о завершении карьеры.

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