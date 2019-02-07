«В нашей семье еще одно чудо». Антон Шипулин сообщил о рождении дочери
Это второй ребенок в семье Антона.
В семье олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина и его супруги Луизы родилась дочь. Девочку назвали Мира. Вес ребенка – 3 634 г, рост – 55 см.
«Сегодня в нашей семье еще одно чудо. Это невероятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене за дочку», – написал Шипулин на страничке в инстаграме.
- В семье Шипулиных это второй ребенок – в декабре 2015 года у них родился сын Дмитрий.
- В декабре 2018-го Шипулин объявил о завершении карьеры.
«Когда я очень устаю, то почти ничего не вижу». Тандревольд едва не ослепла по ходу масс-старта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте