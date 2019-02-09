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Женская сборная России по биатлону не радует. А инстаграм уехавшей в Южную Корею леди – очень

Женская сборная России по биатлону не радует. А инстаграм уехавшей в Южную Корею леди – очень
Eurosport

54 мин. назад

Много моря, солнца и спорта.

Екатерина Аввакумова до недавнего времени выступала за сборную Россиию и даже брала золото чемпионата мира. Правда, по летнему биатлону, но победа в смешанной эстафете у нее есть.

С 2017 года Екатерина выступает за Южную Корею, но после олимпийского сезона ушла из команды. Пока неизвестно продолжит ли она карьера, но посмотреть ее инстаграм можно в любом случае.

Другие инстаграмы очень притягательных леди:

11 фото с песком и водой. И одной олимпийской чемпионкой Сочи, которая делает их идеальными

10 фото украинской телеведущей. Она нежнее, чем самое сливочное мороженое в мире

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