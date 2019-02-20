Болгарин Красимир Анев выиграл классику на 20 км на ЧЕ в Белоруссии, Матвей Елисеев – пятый

В среду завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону в белорусских Раубичах. Первый результат показал спортсмен из Болгарии Красимир Анев, россиянин Матвей Елисеев занял пятую строчку.

Лидер гонки показал время 53:18.1, 3.7 секунды ему уступил Тарьей Бё из Норвегии. Замкнул подиумную тройку Эндре Стрёмсхейн (+11.1).

Россиянин Матвей Елисеев занял пятую строчку с результатом +1:29.5.

Цветков – 12-й (+2:45.9), Малышко – 13-й (+2:48), Сучилов – 20-й (+3:39.5), Бабиков – 43-й (+6:02.8), Поршнев – 58-й (+7:21.1).

Женская гонка стартует в 19:30.

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