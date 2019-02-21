«В России не нашлось никого, кто вовремя бы остановил допинг». Моравец не послал привет Логинову

Чехия – маленькая, но разнообразная: в Праге весна и кто-то в шортах, а в 100 километрах на север снег и горы. Визитная карточка Восточной Европы, она входит в Евросоюз, а сами чехи прям повсюду: от Белого дома США до памятников в Бишкеке.

Но, как и в любом посткоммунистическом государстве, снег чехи сметают на обочину, а затем он затвердевает и приобретает характерный рэп-оттенок.

Яблонец-над-Нисой, ЧехияEurosport

Гора снега в Яблонце, ЧехияEurosport

А это Яблонец (ударение на я). Средневековое и классное местечко, но больше знаменито цыганами и тем, что до соседнего стотысячника Либерца ходит трамвай номер 15, то есть да: можно жить в одном городе и ездить на работу в соседний прямо на красно-желтой Tatra. Магазины и боулинги закрываются здесь так же рано, как правый глаз боксера Лебедева после пятого раунда с Джонсом, потому самое веселое – на рекламных щитах.

Яблотрон в Яблонце, ЧехияEurosport

Тут один из центров подготовки чешских биатлонистов – десятки тренажеров, в том числе беговая дорожка для спринтеров: ее показал Ондржей Моравец. Он закрепил на бегуне ремень и, тыкая в экран, управлял скоростью и углом наклона платформы. «Здесь трое с лихвой поместятся, но по правилам заниматься может один. Один упал – пошла цепная реакция», – говорит чех. В здании куча помещений для офисных работников, кубки, медали, но самое интересное – на улице.

Вакс-грузовик DB Schenker, стоимостью 13 миллионов рублей, второй сезон готовит сборную к гонкам Кубка мира. Сотни лыж, палок, сервисная команда, столы, смазки и другое оборудование ежегодно накатывают по 10 тысяч километров. «В аварии пока не попадал, – шутит шофер. – В среднем 15 тысяч наезжаю, в этом году только 10».

Вакс-грузовик, сборная ЧехииEurosport

– И что, до Америки довезет? – вопрос к Моравцу.

– К сожалению, эта штука не летает.

– А в Тюмень?

– Все, что за Уралом – туда нет смысла ехать. Далеко. А вот в Сочи возможно. Правда, на Олимпиаде в 2014-м у нас еще не было грузовика, но он точно был у норвежцев и французов. Собственно, у вторых мы и подсмотрели идею. Русские к себе не пустили, а французы с радостью приняли, показали, объяснили – и мы заказали себе такой же, только у немцев.

– В Корее тоже не были?

– Туда мы отдельно везли оборудование. Это тяжело: из Кореи нам практически сразу надо было в Финляндию, и вот там нас он уже и ожидал.

Ондржей Моравец финиширует с флагомEurosport

Внутри – шик. Многое на электронике: вот просто нажимаешь кнопку и ждешь, пока воздух в салоне прогреется. По бокам лыжи с номерами спортсменов и их лучшим временем. В центре столы со смазками и приборы для смазывания – каждая жидкость, воск влияют на скорость. Последние успехи чешского биатлона – благодаря ним. Сервисный работник объяснил, что раньше этим занимались на месте и вручную – теперь нет. Грузовик экономит время и возит в себе маленькую Чехию, чтобы чехи за границей чувствовали себя как дома. В нем уместится табор, а если пройти дальше, увидите специальную комнату-раздевалку для спортсменов: там они варят кофе, спят, сушат ботинки и даже живут во время каких-то гонок. Главное новшество – система вентиляции, которая уничтожает неприятных запах и выводит его наружу через специальные фильтры.

Под обогревателем кабель и надпись «Кабель Мартина». «Кабели нужны для правильной фильтрации. Чтобы они не путались, мы засовываем их в резиновую трубку, как от пылесоса, но однажды эта трубка была слишком длинной, и Мартин отрезал ее вместе с нужным кабелем. Пришлось переделывать, а артефакт мы оставили на память», – вспоминает сервисный работник.

Кабель Мартина, Чехия, ЯблонецEurosport

Биатлон в Чехии один из топовых спортов, особенно зимой. Во время презентации в вагон вошел непонятный человек с улицы, представившийся болельщиком. Он проходил мимо и увидел грузовик. Ведущий мероприятия Ондржей Моравец сначала не хотел пускать проходимца, но дед делал вид, что не воспринимает информацию (просто молчал и просился войти), и биатлонисту пришлось впустить его внутрь. Мужчина осмотрел помещение, захватил кусок курицы и скрылся, а Моравец продолжил говорить.

– Теперь у вас грузовик. Чего вам еще не хватает из того, что есть у норвежцев, немцев, русских?

– Самое важное – иметь молодых, базу, традиции. Наверное, в целом всего этого у нас нет, потому что Норвегия, Россия… Ну смотри: Норвегия не такая большая страна, но там большие традиции. Россия – большая страна и там просто много людей, которые хотят что-то доказать. Наша база, конечно, неплохая, к тому же биатлон у нас в топ-3 видов спорта (после футбола и хоккея) по популярности – сегодня у нас много людей следят за этим. Но в целом у нас есть что улучшать.

– В чем проблема последних результатов у чехов?

– Думаю, не хватает людей. Это же не сразу происходит, ведь спортсмен растет икс лет. База у нас растет, а спортсмены должны ее проходить. Это почти всегда происходит с опозданием. Последние хорошие результаты у нас были в Сочи, на мой взгляд. Пять лет назад. За пять лет не могут сразу появиться новые спортсмены. Детей надо учить и подолгу.

– Как вы относитесь к восстановлению РУСАДА?

– Не хотел бы затрагивать эту тему, но у меня есть знакомые тренеры в России и мне очень жаль, что вся эта ситуация очерняет их репутацию. Да не только их, еще и других спортсменов. Ну а то, что агентство восстановили, я за этим не слежу. Думаю, это должно быть под наблюдением международных агентств. Разумеется, это сигнал к позитивным тенденциям, но вы все еще внизу и, скажу, что вы, русские, должны это просто заслужить. Не просто давать какие-то комментарии, а поменять всю позицию. И если какая-то проблема, то вставать к ней лицом – вот это там долго отсутствовало, чтобы сразу кто-то произнес: «Да, мы признаемся, но будем исправляться». Я всегда говорю русским журналистам: «Если никто из вас не решает эту проблему внутри, то вам ничего не поможет». И еще: сейчас это не против России сказано, а против системы, которая там существует.

– Что можете пожелать русским фанатам?

– Не только русским, но и вообще всем поклонникам биатлона желаю только успеха, чтобы биатлон стал когда-нибудь спортом номер один.

– Какой-нибудь месседж Логинову?

– Никакого. Не знаю его. Не имею даже повода. Я говорил, что у меня друзья в России – тренеры, спортсмены, и у меня с ними по-человечески проблем нет. Но просто есть вещи, которые мне не нравятся. Говорю это прямо. С другой стороны, говорю за себя, что когда мы приезжали на ЧЕ в Ханты или в Новосибирск, все было организовано супер. Ваши люди к нам относились хорошо, так что мне очень жаль, что все эти конфликты случаются только из-за того, что кто-то сверху там сделал что-то плохое и не признался в этом.

– А вы не думали, что молчание Логинова, возможно, как раз указывает, что государство причастно к истории с допингом?

– Не знаю, я не русский и не знаю, как у вас там это работает, но вообще-то это деликатная тема. У него была позитивная проба уже после. Это не секрет. Так что он должен был понимать, на что идет. Допускаю, что спортсмен из-за вашей госпрограммы реально может что-то принимать и не знать об этом, но не верю в то, что об этом не знали тренеры или вообще хоть кто-нибудь. Очень плохо, что не нашелся никто, кто бы вовремя это остановил.

Вообще, не хочу до этого углубляться, потому что понятно, что в каждой стране ситуации разные и давление со стороны тоже может быть разным, но просто должен же быть сильный человек, который встанет против всего этого и скажет: нет. Верю, что такие спортсмены у вас есть, но тут встает целая система и заодно вопрос, можно ли против нее бороться?

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