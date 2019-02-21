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«В России не нашлось никого, кто вовремя бы остановил допинг». Моравец не послал привет Логинову

«В России не нашлось никого, кто вовремя бы остановил допинг». Моравец не послал привет Логинову
Тимофей Загорский

59 мин. назад

Чешский биатлонист рассказал Eurosport про новый козырь у чехов и еще немножко про Россию.

Чехия – маленькая, но разнообразная: в Праге весна и кто-то в шортах, а в 100 километрах на север снег и горы. Визитная карточка Восточной Европы, она входит в Евросоюз, а сами чехи прям повсюду: от Белого дома США до памятников в Бишкеке.

Но, как и в любом посткоммунистическом государстве, снег чехи сметают на обочину, а затем он затвердевает и приобретает характерный рэп-оттенок.

Яблонец-над-Нисой, Чехия

Яблонец-над-Нисой, ЧехияEurosport

Гора снега в Яблонце, Чехия

Гора снега в Яблонце, ЧехияEurosport

А это Яблонец (ударение на я). Средневековое и классное местечко, но больше знаменито цыганами и тем, что до соседнего стотысячника Либерца ходит трамвай номер 15, то есть да: можно жить в одном городе и ездить на работу в соседний прямо на красно-желтой Tatra. Магазины и боулинги закрываются здесь так же рано, как правый глаз боксера Лебедева после пятого раунда с Джонсом, потому самое веселое – на рекламных щитах.

Яблотрон в Яблонце, Чехия

Яблотрон в Яблонце, ЧехияEurosport

Тут один из центров подготовки чешских биатлонистов – десятки тренажеров, в том числе беговая дорожка для спринтеров: ее показал Ондржей Моравец. Он закрепил на бегуне ремень и, тыкая в экран, управлял скоростью и углом наклона платформы. «Здесь трое с лихвой поместятся, но по правилам заниматься может один. Один упал – пошла цепная реакция», – говорит чех. В здании куча помещений для офисных работников, кубки, медали, но самое интересное – на улице.

Вакс-грузовик DB Schenker, стоимостью 13 миллионов рублей, второй сезон готовит сборную к гонкам Кубка мира. Сотни лыж, палок, сервисная команда, столы, смазки и другое оборудование ежегодно накатывают по 10 тысяч километров. «В аварии пока не попадал, – шутит шофер. – В среднем 15 тысяч наезжаю, в этом году только 10».

Вакс-грузовик, сборная Чехии

Вакс-грузовик, сборная ЧехииEurosport

– И что, до Америки довезет? – вопрос к Моравцу.

– К сожалению, эта штука не летает.

А в Тюмень?

– Все, что за Уралом – туда нет смысла ехать. Далеко. А вот в Сочи возможно. Правда, на Олимпиаде в 2014-м у нас еще не было грузовика, но он точно был у норвежцев и французов. Собственно, у вторых мы и подсмотрели идею. Русские к себе не пустили, а французы с радостью приняли, показали, объяснили – и мы заказали себе такой же, только у немцев.

В Корее тоже не были?

– Туда мы отдельно везли оборудование. Это тяжело: из Кореи нам практически сразу надо было в Финляндию, и вот там нас он уже и ожидал.

Ондржей Моравец финиширует с флагом

Ондржей Моравец финиширует с флагомEurosport

Внутри – шик. Многое на электронике: вот просто нажимаешь кнопку и ждешь, пока воздух в салоне прогреется. По бокам лыжи с номерами спортсменов и их лучшим временем. В центре столы со смазками и приборы для смазывания – каждая жидкость, воск влияют на скорость. Последние успехи чешского биатлона – благодаря ним. Сервисный работник объяснил, что раньше этим занимались на месте и вручную – теперь нет. Грузовик экономит время и возит в себе маленькую Чехию, чтобы чехи за границей чувствовали себя как дома. В нем уместится табор, а если пройти дальше, увидите специальную комнату-раздевалку для спортсменов: там они варят кофе, спят, сушат ботинки и даже живут во время каких-то гонок. Главное новшество – система вентиляции, которая уничтожает неприятных запах и выводит его наружу через специальные фильтры.

Под обогревателем кабель и надпись «Кабель Мартина». «Кабели нужны для правильной фильтрации. Чтобы они не путались, мы засовываем их в резиновую трубку, как от пылесоса, но однажды эта трубка была слишком длинной, и Мартин отрезал ее вместе с нужным кабелем. Пришлось переделывать, а артефакт мы оставили на память», – вспоминает сервисный работник.

Кабель Мартина, Чехия, Яблонец

Кабель Мартина, Чехия, ЯблонецEurosport

Биатлон в Чехии один из топовых спортов, особенно зимой. Во время презентации в вагон вошел непонятный человек с улицы, представившийся болельщиком. Он проходил мимо и увидел грузовик. Ведущий мероприятия Ондржей Моравец сначала не хотел пускать проходимца, но дед делал вид, что не воспринимает информацию (просто молчал и просился войти), и биатлонисту пришлось впустить его внутрь. Мужчина осмотрел помещение, захватил кусок курицы и скрылся, а Моравец продолжил говорить.

Теперь у вас грузовик. Чего вам еще не хватает из того, что есть у норвежцев, немцев, русских?

– Самое важное – иметь молодых, базу, традиции. Наверное, в целом всего этого у нас нет, потому что Норвегия, Россия… Ну смотри: Норвегия не такая большая страна, но там большие традиции. Россия – большая страна и там просто много людей, которые хотят что-то доказать. Наша база, конечно, неплохая, к тому же биатлон у нас в топ-3 видов спорта (после футбола и хоккея) по популярности – сегодня у нас много людей следят за этим. Но в целом у нас есть что улучшать.

В чем проблема последних результатов у чехов?

– Думаю, не хватает людей. Это же не сразу происходит, ведь спортсмен растет икс лет. База у нас растет, а спортсмены должны ее проходить. Это почти всегда происходит с опозданием. Последние хорошие результаты у нас были в Сочи, на мой взгляд. Пять лет назад. За пять лет не могут сразу появиться новые спортсмены. Детей надо учить и подолгу.

Как вы относитесь к восстановлению РУСАДА?

– Не хотел бы затрагивать эту тему, но у меня есть знакомые тренеры в России и мне очень жаль, что вся эта ситуация очерняет их репутацию. Да не только их, еще и других спортсменов. Ну а то, что агентство восстановили, я за этим не слежу. Думаю, это должно быть под наблюдением международных агентств. Разумеется, это сигнал к позитивным тенденциям, но вы все еще внизу и, скажу, что вы, русские, должны это просто заслужить. Не просто давать какие-то комментарии, а поменять всю позицию. И если какая-то проблема, то вставать к ней лицом – вот это там долго отсутствовало, чтобы сразу кто-то произнес: «Да, мы признаемся, но будем исправляться». Я всегда говорю русским журналистам: «Если никто из вас не решает эту проблему внутри, то вам ничего не поможет». И еще: сейчас это не против России сказано, а против системы, которая там существует.

Что можете пожелать русским фанатам?

– Не только русским, но и вообще всем поклонникам биатлона желаю только успеха, чтобы биатлон стал когда-нибудь спортом номер один.

Какой-нибудь месседж Логинову?

– Никакого. Не знаю его. Не имею даже повода. Я говорил, что у меня друзья в России – тренеры, спортсмены, и у меня с ними по-человечески проблем нет. Но просто есть вещи, которые мне не нравятся. Говорю это прямо. С другой стороны, говорю за себя, что когда мы приезжали на ЧЕ в Ханты или в Новосибирск, все было организовано супер. Ваши люди к нам относились хорошо, так что мне очень жаль, что все эти конфликты случаются только из-за того, что кто-то сверху там сделал что-то плохое и не признался в этом.

А вы не думали, что молчание Логинова, возможно, как раз указывает, что государство причастно к истории с допингом?

– Не знаю, я не русский и не знаю, как у вас там это работает, но вообще-то это деликатная тема. У него была позитивная проба уже после. Это не секрет. Так что он должен был понимать, на что идет. Допускаю, что спортсмен из-за вашей госпрограммы реально может что-то принимать и не знать об этом, но не верю в то, что об этом не знали тренеры или вообще хоть кто-нибудь. Очень плохо, что не нашелся никто, кто бы вовремя это остановил.

Вообще, не хочу до этого углубляться, потому что понятно, что в каждой стране ситуации разные и давление со стороны тоже может быть разным, но просто должен же быть сильный человек, который встанет против всего этого и скажет: нет. Верю, что такие спортсмены у вас есть, но тут встает целая система и заодно вопрос, можно ли против нее бороться?

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