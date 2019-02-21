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Павлова и Малышко выиграли сингл-микст на ЧЕ на чемпионате Европы в Минске
Второе место ушло к шведам, третье – к французам.
Российские биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко заняли первое место в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на чемпионате Европы в Минске.
Павлова и Малышко преодолели дистанцию за 36 минут 30 секунд. Второе место заняли шведы Йеспер Нелин и Анна Магнуссон (отставание 20,6 секунды), третьими к финишу пришли французы Аристид Бег и Лу Жанмонно (+29,0).
- Медаль Павловой и Малышко стала первой для сборной России на чемпионате в Минске. Позднее в четверг состоится эстафета среди смешанных команд, где сборную России представят Виктория Сливко, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Максим Цветков.
- Чемпионат Европы завершится 24 февраля.
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