Getty Images
Тарьей Бё – Антону Шипулину: «Этот сезон без тебя не такой, как прежде. Возвращайся»
По российскому биатлонисту скучают не только в России.
Норвежский биатлонист Тарьей Бё призвал завершившего карьеру Антона Шипулина вернуться в большой спорт.
«Антон, этот сезон без тебя не такой, как прежде. Я бы хотел, чтобы ты вернулся, не хватает твоего позитива, твоих сильных ног. Мы могли бы еще посражаться. Буду рад тебя видеть снова, возвращайся», – приводит слова Бё rusbiathlon.ru.
- Тарьей Бё – олимпийский чемпион 2010 года в эстафете.
- 31-летний Шипулин объявил о завершении карьеры в конце прошлого года.
Александр Тихонов: «Шипулин пойдет в Госдуму? А больше некуда – везде же работать надо»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте