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Тарьей Бё – Антону Шипулину: «Этот сезон без тебя не такой, как прежде. Возвращайся»

Тарьей Бё – Шипулину: «Этот сезон без тебя не такой, как прежде. Возвращайся»
Eurosport

23 мин. назад

По российскому биатлонисту скучают не только в России.

Норвежский биатлонист Тарьей Бё призвал завершившего карьеру Антона Шипулина вернуться в большой спорт.

«Антон, этот сезон без тебя не такой, как прежде. Я бы хотел, чтобы ты вернулся, не хватает твоего позитива, твоих сильных ног. Мы могли бы еще посражаться. Буду рад тебя видеть снова, возвращайся», – приводит слова Бё rusbiathlon.ru.

  • Тарьей Бё – олимпийский чемпион 2010 года в эстафете.
  • 31-летний Шипулин объявил о завершении карьеры в конце прошлого года.

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