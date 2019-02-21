Тарьей Бё – Антону Шипулину: «Этот сезон без тебя не такой, как прежде. Возвращайся»

Норвежский биатлонист Тарьей Бё призвал завершившего карьеру Антона Шипулина вернуться в большой спорт.

«Антон, этот сезон без тебя не такой, как прежде. Я бы хотел, чтобы ты вернулся, не хватает твоего позитива, твоих сильных ног. Мы могли бы еще посражаться. Буду рад тебя видеть снова, возвращайся», – приводит слова Бё rusbiathlon.ru.

Тарьей Бё – олимпийский чемпион 2010 года в эстафете.

31-летний Шипулин объявил о завершении карьеры в конце прошлого года.

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