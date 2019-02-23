Кугаевский: «Представьте состояние Логинова. Некомпетентность некоторых людей в СБР зашкаливает»

Председатель тренерского совета СБР и главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский раскрыл причину неучастия биатлониста Александра Логинова на чемпионате Европы в Белоруссии.

«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте. В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту, и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает.

Налицо техническая ошибка. И теперь представьте состояние лидера сборной России. Что касается тренерского штаба – наверное, люди тоже правила не читали. Неучастие в запланированных гонках может сказаться на готовности к главным стартам сезона, остается только надеться на сильный характер Саши», – цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

Логинов должен был участвовать в Минске в комбинации спринт-пасьют.

Спортсмен будет готовиться к ЧМ в Санкт-Петербурге.

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