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Тарьей Бё выиграл спринт на ЧЕ, Дмитрий Малышко – третий
В субботу завершилась мужская спринтерская гонка в Раубичах.
Биатлонист сборной России Дмитрий Малышко показал третий результат в спринтерской гонке на 10 км в белорусских Раубичах в рамках чемпионата Европы.
Результат Тарьей Бё, лидера гонки – 21:40.1. Следом финишировал швед Йеспер Нелин с отставанием в 10.6 секунды. Замкнул тройку призеров Дмитрий Малышко (+35.5).
- Елисеев – 11-й (+53.9), Бабиков – 16-й (+59.9), Цветков – 37-й (+1:32), Поршнев – 39-й (+1:34.2), Сучилов – 60-й (+2:07.3).
- 24 февраля состоятся гонки преследования.
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