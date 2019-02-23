Екатерина Юрлова-Перхт выиграла серебро в спринте на ЧЕ в день рождения

Екатерина Юрлова-Перхт показала второй результат в спринтерской гонке на 7,5 км в рамках чемпионата Европы в Белоруссии.

Победительницей стала шведка Мона Брурссон, ее время – 19:37.4. Екатерина уступила ей 37.5 секунд. Замкнула тройку лидеров Ханна Эберг (+45.6), сместив с подиума Светлану Миронову (+46.1).

Павлова – 18-я (+1:35), Сливко – 38-я (+2:19.9), Гербулова – 45-я (+2:28.6).

В мужской спринтерской гонке Дмитрий Малышко взял бронзу.

Говорят, что Вирер и Виттоцци поругались из-за лидерства в Кубке мира. Это правда?

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