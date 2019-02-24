Матвей Елисеев выиграл серебро в пасьюте на чемпионате Европы в Раубичах, Дмитрий Малышко – шестой

В белорусских Раубичах в рамках чемпионата Европы по биатлону завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км. Российский спортсмен Матвей Елисеев финишировал вторым.

Елисеев уступил триумфатору гонки Тарьей Бё 28,5 секунд: результат норвежца – 31:10,3. Тройку лидеров замкнул еще один норвежец Ховард Богетвейт (+54.2). Россиянин Дмитрий Малышко, взявший в субботу бронзу в спринте, в этой дисциплине показал шестой результат (+1:17,2).

Поршнев – 12-й (+2:08.2), Цветков – 20-й (+2:23.7), Бабиков – 21-й (+2:23.8), Сучилов – 30-й (+2:52.8).

В 13:00 стартует женский пасьют.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте