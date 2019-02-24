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Екатерина Юрлова-Перхт выиграла пасьют на ЧЕ, у Ирины Кривко – серебро

Юрлова выиграла пасьют на ЧЕ, у Кривко – серебро
Eurosport

1 час назад

Еще одна русская медаль в Белоруссии.

В белорусском городе Раубичи русская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала первой в женской гонке преследования в рамках чемпионата Европы.

Результат Екатерины – 27:43,4. Белорусская спортсменка Ирина Кривко уступила ей 37,5 секунд. Тройку на подиуме замкнула немка Надин Хорхлер (+49.4).

  • Павлова – шестая (+57.0), Миронова – 10-я (+1:33.2), Сливко – 27-я (+2:43.1), Гербулова – 40-я (+4:12.0).
  • В мужском пасьюте Матвей Елисеев выиграл бронзу.
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