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Екатерина Юрлова-Перхт выиграла пасьют на ЧЕ, у Ирины Кривко – серебро
Еще одна русская медаль в Белоруссии.
В белорусском городе Раубичи русская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала первой в женской гонке преследования в рамках чемпионата Европы.
Результат Екатерины – 27:43,4. Белорусская спортсменка Ирина Кривко уступила ей 37,5 секунд. Тройку на подиуме замкнула немка Надин Хорхлер (+49.4).
- Павлова – шестая (+57.0), Миронова – 10-я (+1:33.2), Сливко – 27-я (+2:43.1), Гербулова – 40-я (+4:12.0).
- В мужском пасьюте Матвей Елисеев выиграл бронзу.
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