Sports.ru: Васильеву могут забанить на 2 года – она пропустила 3 допинг-теста

Биатлонистке сборной России Маргарите Васильевой грозит дисквалификация от IBU за пропуск трех допинг-тестов.

Как стало известно Sports.ru, в течение последних 12 месяцев спортсменка трижды игнорировала данную процедуру, что трактуется Всемирным антидопинговым кодексом как нарушение регламента и антидопинговых правил. Васильевой грозит от года до двух лет дисквалификации.

Позднее источник в СБР подтвердил «Спорт-Экпрессу», что «проблема действительно есть»: в системе ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента) напротив фамилии Маргариты стоят три флажка. Это значит, что допинг-офицеры обратили внимание на проблему.

В этом сезоне Маргарита дебютировала на Кубке мира.

Летом 2018-го лыжница Полина Ковалева получила аналогичный бан. Но затем исполком Федерации лыжных гонок России увеличил срок до 4 лет.

«В России не нашлось никого, кто вовремя бы остановил допинг». Моравец не послал привет Логинову

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте