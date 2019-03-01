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Антон Шипулин подарил Артему Дзюбе лыжи, обещанные за вынос Египта на ЧМ-2018

Шипулин подарил Дзюбе лыжи, обещанные за вынос Египта на ЧМ-2018
Eurosport

1 час назадОбновлено 9 мин. назад

Человек слова.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подарил футболисту сборной России и «Зенита» Артему Дзюбе лыжи.

После победы сборной России на ЧМ над Египтом биатлонист написал: «Парни, вы лучшие! Красавцы! Тема, ты – король! С меня лыжи». И вот передача подарка состоялась.

«После победы сборной России над Египтом на чемпионате мира пообещал Артему лыжи. Наконец, удалось встретиться лично и обещание выполнить. Снег пока лежит, еще успеет погонять. Готов дать пару уроков. Что скажешь, Артем?» – написал Шипулин в инстаграме.

  • Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала домашнего турнира.
  • Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года.
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