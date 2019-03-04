Тренер пойманных на кровяном допинге австрийских лыжников работал с биатлонистом Ландертингером

Тренер задержанных за манипуляции с кровью австрийских лыжников Геральд Хайгль работал с биатлонистом Домиником Ландертингером.

По информации ARD, Хайгль тренировал Макса Хауке, Йоханнеса Дюрра и Харальда Вурма. Хауке задержали на чемпионате мира в Зеефельде при переливании крови, Дюрр отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина, Вурма забанили за кровяной допинг на четыре года.

Ранее Хайгль руководил лыжероллерной тренировкой Хауке и Ландертингера. Видео было опубликовано в уже удаленном фейсбуке Хауке.

В ходе допингового рейда на ЧМ-2019 были задержаны 5 лыжников.

30-летний Ландертингер – четырехкратный призер Олимпиад и чемпион мира 2009 года.

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