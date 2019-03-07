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Президент СБР Владимир Драчев: «Проблемы у Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко с допингом – фейк»

Президент СБР: «Проблемы у Гараничева и Малышко с допингом – фейк»
Eurosport

1 час назад

Надеемся, что это так.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опроверг информацию о компрометирующих данных московской лаборатории в отношении Дмитрия Малышко и Евгения Гараничева.

«Информация о проблемах у российских биатлонистов после проверки данных московской лаборатории является фейком. Разбираемся, кто вбросил эту информацию. Нет подтверждающих данных, IBU тоже не подтверждает», – цитирует Драчева Sports.ru.

  • На Играх в Сочи Гараничев взял бронзу в индивидуальной гонке, а Малышко участвовал в победной для России мужской эстафете.
  • И Малышко, и Гараничев – в составе сборной России на ЧМ-2019.

«СЭ»: в Московской лаборатории, возможно, есть данные о допинге у Гараничева и Малышко

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