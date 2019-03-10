Йоханнес Бё впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус»

Норвежский биатлонист Йоханнес Тинес Бё после серебра в пасьюте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде стал недосягаем для преследователей в общем зачете Кубка мира.

На счету Рыжего стало 1050 очков. Идущего вторым Александра Логинова Йоханнес опережает на 324 балла за пять гонок до финиша сезона.

Кроме того, норвежец гарантировал себе «Малый глобус» в зачете спринтов.

Бё-младший впервые завоевал «Большой хрустальный глобус».

В сезонах-2017/18 и -2015/16 Йоханнес становился в общем зачете вторым.

На счету норвежца 16 побед в личных и командных соревнованиях действующего сезона, а его худшим результатом стало девятое место в пасьюте Хохфильцена.

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