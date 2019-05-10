Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф получила травму бедра на тренировке в Холменколлене.

«Это выглядит так, как будто мне вставили маленький имплант. В Холменколлене мы отрабатывали технику прохождения поворотов. Нас фотографировали, так что я хотела обойти Теклу Брун-Ли, отдавала все силы. А потом я увидела, что у меня с бедром. Но я обошла Теклу, это самое главное.

Я обращусь к врачу, чтобы проверить, нужно ли с этим что-нибудь сделать. Возможно, продолжать занятия после этой травмы было не лучшим решением. Вчера я уже серьезно переживала по поводу того, что у меня из бедра торчит что-то размером с теннисный мяч, или даже больше. Оно набухает все сильнее и сильнее. Теперь мне придется что-то с этим делать.

Как я сплю? Да все нормально, я просто ложусь на другой бок. Правда, это доставляет некоторые неудобства. Это интересное чувство, как будто у тебя новая часть тела», – приводит слова Экхофф NRK.

Экхофф – олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете, серебряный призер ОИ-2014 года в эстафете, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2014 и 2018 гг. в масс-старте, серебряный призер ОИ-2018 года в смешанной эстафете.

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