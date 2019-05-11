Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал решение Антона Шипулина пойти в Госдуму.

«Антон, какая тебе Дума? Почитай комментарии и подумай, идти тебе туда или не идти. Там уже много спортсменов сидит, но мы не видели ни одного ни на трибуне, ни при решении вопросов о допинге, ни в комитете по спорту. Назовите хоть одно решение, которое повлияло бы на улучшение ситуации в спорте.

Антон говорит, что готов встать на колени, чтобы доказать, что идет в Госдуму с благими намерениями. Антон, если ты встанешь на колени, ты не поднимешься. Тебе Дума ничего не даст, как не дала ничего всем остальным из наших олимпийцев, кроме безбедной жизни на протяжении четырех лет и ничегонеделания. Мы знаем, какого мнения народ об этих депутатах», – написал Тихонов на своем сайте.

Шипулин – олимпийский чемпион-2014 и бронзовый призер-2010 в эстафетах, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира.

Биатлонист объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

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