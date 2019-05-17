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«Больше не чувствую той страсти». Дальмайер завершила карьеру

«Больше не чувствую той страсти». Дальмайер завершила карьеру
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

По стопам Нойнер.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завершила карьеру в 25 лет.

«После очень тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентной страсти, необходимой для профессионального спорта. Вот почему я завершила активную биатлонную карьеру после длительных размышлений.

С детства я полностью посвятила себя биатлону, пережила великие моменты и познакомилась с замечательными товарищами и болельщиками, без которых все это было бы невозможно. Большое спасибо за те годы, что провела в этом виде спорта – они сделали меня той, кто я есть! Чтобы освободить место для новых приключений, пришло время закрыть главу о биатлоне», – написала Лаура в инстаграме.

  • Дальмайер взяла два золота и бронзу в Пхёнчхане-2018.
  • Она семикратная чемпионка мира и обладатель «БХГ» сезона-2016/17.

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