Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завершила карьеру в 25 лет.

«После очень тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентной страсти, необходимой для профессионального спорта. Вот почему я завершила активную биатлонную карьеру после длительных размышлений.

С детства я полностью посвятила себя биатлону, пережила великие моменты и познакомилась с замечательными товарищами и болельщиками, без которых все это было бы невозможно. Большое спасибо за те годы, что провела в этом виде спорта – они сделали меня той, кто я есть! Чтобы освободить место для новых приключений, пришло время закрыть главу о биатлоне», – написала Лаура в инстаграме.

Дальмайер взяла два золота и бронзу в Пхёнчхане-2018.

Она семикратная чемпионка мира и обладатель «БХГ» сезона-2016/17.

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