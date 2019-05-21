Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались в голом виде

Сборная Швейцарии по биатлону удивила поклонников зимних видов спорта неожиданной фотографией – на ней спортсмены изображены в полностью голом виде.

«Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии в сезоне-2019/20», – написал лидер швейцарской команды Бенджамин Вегер. Полюбоваться на снимок можно по этой ссылке.

В сезоне-2018/19 Швейцария выступала в следующем составе: Марио Долдер, Джереми Финелло, Мартин Ягер, Бенджамин Вегер и Серафин Вистнер.

Лучший результат продемонстрировал Вегер – в личном зачете мужского тотала он занял 14-е место.

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