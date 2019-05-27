Антон Шипулин, завершивший карьеру биатлониста, выиграл праймериз «Единой России».

31-летний олимпийский чемпион участвовал в праймериз по довыборам в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области. Он набрал 80% голосов избирателей, сообщает ТАСС.

«Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел на счетные участки в Серовском избирательном округе. Явка составила 6,81%. По предварительным подсчетам за меня было отдано 79% голосов. Огромное спасибо всем, кто меня поддержал. Ваша поддержка – главная мотивация для меня.

Вместе со мной в праймериз принимали участие еще пять кандидатов. Хочу обратиться к ним: я готов встретиться с вами и выслушать предложения по решению проблем округа. Идеи, которые совпадают с моим видением, я включу в свою программу. За время подготовки к праймериз я объехал каждый из 21 муниципалитетов округа. В общей сложности мы провели более 150 встреч. Я изучил ситуацию, знаю основные проблемы. Это важно для будущей работы.

Могу точно сказать: основой моей избирательной кампании станут встречи с людьми. Я буду стараться встретиться с каждым моим избирателем. Еще раз спасибо огромное всем за поддержку!» – написал экс-биатлонист.

Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

Окончательные итоги праймериз огласят 30 мая.

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