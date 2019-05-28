Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова объявила, что не будет возобновлять спортивную карьеру.

«Как вы знаете, в начале прошлого года я прервала карьеру из-за проблем со здоровьем. Этот период был самым тяжелым в моей жизни. Все навалилось, я решила закончить с биатлоном. Полагаю, это было самое тяжелое время в моей жизни.

Во время вынужденного перерыва я многое поняла, очистила разум, отдохнула, набралась сил. К моему удивлению, проблемы со здоровьем стали уменьшаться. Я даже начала активную подготовку, и тренировки меня радовали. Ко мне вернулось чувство, которое я уже давно не испытывала, это было большим стимулов для меня. Я думала, что вернусь в спорт, несмотря на все сложности.

Сегодняшний шаг – сложный для меня, но я решила закончить спортивную карьеру. Я благодарна людям, которые были на моем пути к вершине, всем, кто в меня верил. Товарищам по команде и Союзу биатлонистов Чехии – они помогли мне сформировать характер. Благодарна тренерам, команде, менеджерам, чешским и иностранным коллегам – всем, без кого я бы, наверное, не добилась таких результатов.

И, конечно, спасибо фанатам. Вы давали мне энергию, и за это я благодарю вас и желаю счастья в жизни», – написала Коукалова в фейсбуке.

Коукалова – победительница Кубка мира-2015/16, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2014 в Сочи.

Из-за проблем со здоровьем она пропустила олимпийский и постолимпийские сезоны.

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