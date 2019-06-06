Бронзовый призер Сочи-2014 Евгений Гараничев не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

По информации «Спорт Экспресса», все спортсмены из расширенного состава сборной подписали соглашение – кроме 31-летнего Гараничева. Такая позиция может стоить ему будущего в национальной команде.

Вот пункты договора: «СБР обязуется обеспечивать спортсмену сборы, тренировку, экипировку; в случае необходимости, защищать в международных спортивных организациях и содействовать своевременной подаче документов для получения разрешения на ТИ. Спортсмен в свою очередь должен соблюдать дисциплину, не употреблять допинг, носить форму с нашивками спонсоров федерации, не продавать выданную экипировку и так далее».

«Я могу подтвердить, что на сегодняшний день контракт с СБР не подписал один спортсмен. Фамилию я называть не стану, потому что не думаю, что это решение окончательное», – заявил вице-президент СБР Алексей Нуждов.

СБР может применить к спортсмену санкции.

В аналогичной ситуации находится норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

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