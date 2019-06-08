Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с Евгением Гараничевым, который единственным из сборной не подписал контракт с СБР.

«Я могу сказать только одно – всему виной безголовое руководство СБР. Мне не удалось пока поговорить с Женей, но я не сомневаюсь ни грамм, что это бестолковый контракт и там еще прошли какие-то изменения в это контракте, как мне сказали. Ведь обратите внимание постоянные скандалы, постоянные, вранье Драчева уже запредельное», – цитирует Тихонова Meta Ratings.

31-летний Гараничев в сезоне-2018/19 был героем странных ситуаций: он опоздал на старт и перепутал количество штрафных кругов.

В общем зачете Кубка мира Евгений занял 15-е место.

«Спорт-Экспресс»: Гараничев до сих пор не подписал контракт с СБР и может не попасть в сборную

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