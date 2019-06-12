Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий-Титовец высказалась о допинге и обвинениях российских спортсменов.

«Процентов на 95 все зависит от спортсмена и его наставника. А так, обстоятельства у всех разные. У Ольги Пылевой недоразумение с врачом вышло, частный случай. Это не так, что всех выкашивали. Еще была ситуация на чемпионате мира-2009 в Корее. Я как раз сына родила. Пришел главврач, включил телевизор, там, говорит, ваших показывают, попались. Для меня это стало шоком. Ну а позже посыпалось одно за другим, и отголоски до сих пор не стихают.

Самое страшное даже не то, что отворачиваются болельщики и спонсоры. Самое страшное, если молодежь видит все и думает: «А не рискнуть ли, вдруг пронесет? Пусть даже отберут медаль, но не бросят же, прикроют, скажут: своих в обиду не даем». Я сейчас не только про биатлон. Не секрет, что люди, попавшиеся на серьезных препаратах, занимают у нас в спорте высокие посты и должности. У Запада не может не возникать мыслей, что все тут в одной каше варятся, а прецедент создаем мы сами. И сами же потом расхлебываем. Не лучше ли не делать первого шага в том направлении?

В 2009-м Дима Ярошенко с Андреем Прокуниным проехали с антидопинговой программой по школам, секциям, вели большую пропагандистскую работу. И это нормально, это вызывало симпатии. С Сашей Логиновым получилось иначе. Взять Тею Грегорин. Собрала пресс-конференцию, извинилась, покаялась. А мы молчим. Или бурчим, кивая на норвежцев, что все подстроено, все против нас. Но если спортсмен попался, кто это подстроил, кто виноват, кроме него самого? Отрицание только подогревает ситуацию. Измениться должны в первую очередь мы сами, от тренеров детских школ до минспорта. Чтобы допинг стал неприемлемым. Плюс знание новых тенденций в той же фармакологии и физиологии. Сколько у нас тренеров, которые закончили институт и до сих пор работают без подтверждения лицензии? А надо подтверждать, повышать квалификацию.

Понравилось одно из высказываний Мартена Фуркада о Европе и России: «Наша позиция – не применять. А ваша – чтобы не нашли». Это касается не только биатлона, вообще спорта. Вспомните ходоков, тяжелоатлетов. Нечестно мы играем и должны это признать. А признав – исправиться. Схемы в большом спорте будут всегда и не только в России: спорт дает деньги, власть, славу, их никто не отменял. Значит, меняться нужно в первую очередь нам. А ребят жалко. Все эти сочинские истории. Видала глаза Вяльбе, когда поступали новости. Через такое пройти – большое испытание», – цитирует Богалий «Чемпионат».

Богалий выигрывала золото в эстафете на Олимпийских играх в Турине-2006 и Ванкувере-2010.

Анна завершила карьеру в 2012 году.

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