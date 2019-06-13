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Экхофф: «Я сделала ультразвук шишки, отправила фото парню и написала, что беременна. Ему поплохело»
Из норвежки получится крутой пранкер.
Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф рассказала о восстановлении после сильного ушиба бедра, полученного на тренировке.
«Я была очень расстроена. Ушиб был огромным. Чтобы все зажило, пришлось удалить старую кровь. У меня было внутреннее кровотечение между кожей и мышцами. Это немного повлияло на организм, восстановление заняло слишком много времени. Я сделала ультразвук шишки, отправила фото своему парню и написала, что беременна. Ему сильно поплохело», – цитирует Экхофф NRK.
- Экхофф – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в смешанной эстафете.
- В общем зачете кубка мира-2018/19 Тирил стала 13-й.
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