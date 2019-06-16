Двукратный чемпион мира Ветле Шостад Кристиансен рассказал о травме, из-за которой ему пришлось лечь на операцию.

«Это абсурдная и ненужная травма. Когда мы обследовали колено, то поняли, что причиной травмы было падение. И я сразу вспомнил про случай, который произошел пять лет назад. Тогда я спрыгнул с трехметрового моста в Лиллехаммере, приземлился на прямые ноги и упал прямо на задницу.

В приложении говорилось, что для выполнения задания нужно альпинистское снаряжение, но у меня его не было. Пришлось прыгать на асфальт, было ужасно больно. Я прыгал за сокровищем, которым была фотопленка. По правилам игры я должен был положить что-то взамен, но из-за сильной боли ничего не оставил. Под коленом образовалось что-то вроде пузыря, довольно неприятно на длинных дистанциях и серьезных соревнованиях», – цитирует Кристиансена NRK.

Приложение называется Geocaching. Сокровища для поиска в нем оставляют сами люди.

Кристиансен оба золота ЧМ выиграл в 2019 году.

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