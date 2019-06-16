В Крыму скончался 17-летний биатлонист юношеской сборной России Арсений Хасанкаев.

Он с группой спортсменов из Мурманской области был на базе отдыха в Алуште на тренировочном сборе. Утром в субботу, 15 июня, атлеты отправились на пробежку. Хасанкаев сошел с туристической тропы, с собой у него были только лыжные палки. В 16:30 его партнеры по сбору позвонили спасателям.

Поиски велись до наступления темноты и продолжились на следующий день. Тело Арсения обнаружили рано утром 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба крымского МЧС.

Позднее источник в силовых структурах полуострова рассказал агентству ТАСС, что вероятной причиной смерти Хасанкаева стала остановка сердца.

Представители Главного следственного управления Следственного комитета РФ по республике Крым начали доследственную проверку смерти Хасанкаева. Они осмотрели комнату умершего биатлониста, опросили тренеров, партнеров по команде и работников пансионата, а также назначили медицинскую экспертизу тела.

На юношеском чемпионате мира-2019 в словенском Осрбли Арсений Хасанкаев занял 14-е место в индивидуальной гонке.

Хасанкаев закончил сезон-2018/19 на третьем месте в юношеском рейтинге СБР.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android