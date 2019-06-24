Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о проблемах с августовским сбором, который должен пройти в Сочи.

«Если вопрос по Сочи задан – значит, ситуация известна. Там закончились лицензии стрельбища и оружейной комнаты – они выдаются на определенный срок разрешительными органами. Потом идет перепроверка, лицензию продлевают. Сейчас вопрос решают – надо все согласовать с требованиями Росгвардии к таким сооружениям: охрана оружия, чтобы никто не проник – много моментов.

Других горных баз в России нет. Был Семинский перевал, но сейчас там тренироваться невозможно – трасса в упадке, стрельбище погибло, полная разруха. Как запасной вариант прорабатываем Антхольц, где пройдет ЧМ-2020. С одной стороны, попасть туда на летнюю подготовку за полгода до турнира было бы хорошо. С другой – ценник непомерный: я не знаю, какие команды готовы платить 130 евро в сутки за человека. А там надо пробыть три недели.

Изучаем вариант, что спортсмены поселятся наверху, а мы внизу – в более дешевом варианте, чтобы подниматься только на тренировки. Надеюсь, с Сочи все-таки решится до августа», – цитирует Хованцева Sports.ru.

Биатлонный сезон стартует 29 ноября этапом КМ в шведском Эстресунде.

ЧМ-2020 пройдет в Антхольце с 12 по 23 февраля.

В Крыму от остановки сердца умер 17-летний биатлонист юношеской сборной России

Качай приложение Eurosport для iOS или Android