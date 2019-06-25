Союз биатлонистов России подтвердил, что IBU дисквалифицировал за применение допинга Александра Чернышова и Александра Печенкина. Обоих спортсменов отстранили от официальных соревнований на четыре года.

«Печенкин дисквалифицирован с момента принятия данного решения, т.е. с 21 июня 2019 года. Но так как он был временно отстранен с 5 ноября 2018 года, этот период должен быть засчитан. Чернышов дисквалифицирован с 21 июня 2019 года», – сообщили в пресс-службе СБР.

Биатлонисты могут в течение 21 дня подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Но мать Александра Печенкина сообщила в интервью агентству ТАСС, что ее сын не будет обжаловать решение и завершит карьеру. О решении и спортивном будущем Александра Чернышова пока ничего не известно.

Помимо Печенкина и Чернышова IBU рассматривал дела олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Но по сообщению источника ТАСС в Международном союзе биатлонистов, по ним окончательное решение пока не принято.

27-летний Александр Печенкин – двукратный чемпион мира среди юниоров, чемпион Европы-2015 в эстафете среди взрослых. На Кубке мира он провел девять гонок.

26-летний Александр Чернышов выиграл юниорский чемпионат мира-2011 в эстафете. Вместе с ним за сборную бежали Александр Логинов и Максим Цветков.

IBU открыл дела в отношении Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова

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