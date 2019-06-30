Доротея Вирер проводит активное лето, но не забывает о релаксе. Итальянская спортсменка опубликовала фото возле джакузи, на котором она загорает в одном купальнике.

Межсезонью Доротеи можно обзавидоваться. Отдых на море она разбавляет йогой и походами в горы.

29-летняя биатлонистка дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр с смешанной эстафете и выиграла чемпионат мира-2019 в масс-старте.

30 мая 2015 года Доротея вышла замуж за Стефано Коррадини, технического менеджера комитета фонда Итальянской федерации зимних видов спорта.

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