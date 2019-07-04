Глава антидопинговой панели IBU профессор Кристоф Феддер признал ошибку с неполучением письма биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске спортсменкой трех допинг-тестов.

«Сегодня, 4 июля, мы были уведомлены о том, что решение об отмене слушаний перед вынесением вердикта по делу Маргариты было отменено.

Все это, конечно, сильно затягивается, потому что письмо, которое господин Феддер пропустил, было отправлено почти месяц назад, 6 июня. С другой стороны, радует то, что они его вообще нашли.

Сейчас даже интересно, что скажут на слушаниях, когда мы укажем не только на семимесячную задержку в отправке уведомления о флажке, но и на и пропуск письма спортсменки, который, не укажи мы на него, привел бы к нарушению ее прав.

Причем со стороны Феддера, который не только в свое время вел дело Ахатовой/Юрьевой/Ярошенко, но и входил в группу судей CAS, отвечавших за решение по апелляции наших спортсменов на отказ МОК допустить их до участия в Олимпиаде-2018. И решивших в итоге отказать россиянам», – цитирует представителя Васильевой Сергея Лисина Sports.ru.

Васильева из-за нарушения антидопинговых правил пропустила чемпионат мира.

Ей грозит двухлетняя дисквалификация.

Васильева: «IBU уведомил об августовском втором флажке только 20 марта»

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