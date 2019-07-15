Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин официально объявил о подаче документов в Государственную думу РФ.

«Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей», – написал Шипулин в инстаграме.

Шипулин – двукратный призер Олимпийских игр в эстафете (золото-2014 и бронза-2010), чемпион мира-2017.

В декабре 2018 года Антон объявил о завершении карьеры.

Довыборы в Госдуму пройдут 8 сентября.

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