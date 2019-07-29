Олимпийский чемпион по биатлону в эстафете Антон Шипулин, баллотирующийся в Госдуму от «Единой России», представил дом на колесах – мобильный штаб, в котором он будет проводить встречи с избирателями.

«Мой дом на ближайший месяц. Мой избирательный округ – это 49% территории Свердловской области. Ездить приходится много, расстояния большие. В выходные уже ездил с этим прицепом в Серов. Интересно было наблюдать за реакцией водителей, многие из которых оценили надпись на задней части фургона.

Этот дом на колесах станет не просто домом. Это полноценный мобильный штаб, в котором в том числе буду проводить встречи с избирателями. Работы предстоит много, будет интересно!», – написал 31-летний Шипулин.

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. В прошлом сезоне он не пробежал ни одной официальной гонки.

Недавно избирком Свердловской области зарегистрировал экс-биатлониста кандидатом на выборы в Госдуму.

Выборы дополнительных депутатов Государственной думы пройдут 8 сентября.

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