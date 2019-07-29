Логинов пошел по пути Клебо и Нортуга. Зимним федерациям все сложнее заключать контракты со звездами

Главный русский биатлонист Александр Логинов – единственный, кто так и не подписал контракт с СБР. Несмотря на все уверения главы союза Владимира Драчева, что «понимание есть», отсутствие к августу контракта со звездой – явление ненормальное. У некоторых руководителей биатлона на этом фоне сдали нервы.

«Либо Логинов подписывает договор с СБР и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще. Есть федерация – будь ты хоть Логинов, Кашкаров или Чепиков, без нее тебя не допустят до соревнований. Подписывай и беги! Логинов – молодец, но не надо думать, что он такой один. У нас есть человек 25, которые через год-другой могут стать такими же сильными. Поэтому лучше не выпендриваться», – заявил Редькин.

Александр ЛогиновGetty Images

Прежде чем показывать, кто в доме хозяин, функционеру не мешало бы вспомнить, что именно Александр принес единственную личную победу у мужчин в сезоне и прибавил к ней еще шесть подиумов. В сумме Логинов стал вторым. В топ-10 больше русских биатлонистов не оказалось, а до тридцатки доехали всего двое – Гараничев (15-й) и Елисеев (29-й). Негусто для очереди в элиту.

С тем же Гараничевым подписание контракта тоже прошло не совсем гладко. В начале июня появилась информация, что Евгений прокатил СБР. «Гараничев не подписал договор – это правда. Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос. Но мы никого не заставляем. Контракт – дело добровольное. Что в дальнейшем будет – не знаю», – заявил тогда исполнительный директор СБР Сергей Голиков. Женю убедили – 24 июня он подписал соглашение, но любопытно, что за полтора месяца контракт из «добровольного дела» превратился в добровольно-принудительное.

От нападок Логинова уже защитил личный тренер Александр Касперович: «Юристы сейчас внимательно прочитают, чего хочет Александр и что предлагает СБР, а потом, думаю, придут к общему знаменателю. Логинов не требует особые условия. Он хочет, чтобы договор был юридически грамотно составлен. Кто знает Сашу, прекрасно понимает: он никогда не ставил финансы на перый план».

Анализируя конфликт Логинова и федерации, неизбежны параллели с другой звездой зимних видов – лыжником Йоханнесом Клебо, который тоже отказался от нового соглашения.

Йоханнес КлебоGetty Images

Правда, команда Клебо и не скрывала, что главный камень преткновения все же финансовый. «Эспен Бьервиг (менеджер сборной Норвегии) сказал, что разногласия касаются в первую очередь социальных сетей. У нас другое мнение. Разногласия более всеобъемлющие, чем просто работа с соцсетями. Речь идет о рыночных правах в конкретно взятое время, о том, насколько далеко может зайти федерация в продаже прав спортсмена», – заявил перед дедлайном 10 июня отец спортсмена.

Стороны мучительно договаривались почти месяц после крайнего срока согласования документа. В итоге ни Клебо, ни федерация так и не достигли желаемых для себя результатов, но пошли на компромисс. 9 июля многострадальный контракт был подписан.

Логинов даже при всех допинговых пятнах на репутации – суперзвезда биатлона и вполне имеет право на отстаивание интересов (в т.ч. и финансовых). Главное, чтобы не получилось, как с Петером Нургутом, у которого конфликты с федерацией по тем же, что и у Клебо причинам, растянулись на несколько лет.

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