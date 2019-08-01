Лидер сборной России Александр Логинов отказывается от заключения личного контракта с Союзом биатлонистов России.

Источники Sports.ru сообщают, что Логинов никак не договорится с СБР из-за размещения спонсорских логотипов и доходов от партнерских выплат. Федерация хочет занять лучшие места (на винтовке, правом плече, правой стороне шапочки) под ключевых спонсоров и заработать 30-50 миллионов рублей (430-710 тысяч евро) в год. Биатлонист настаивает на привлечении личных партнеров, в этом случае он получит 2-3 миллиона рублей (28-43 тысячи евро).

Помимо Логинова от подписания контракта отказываются другие члены мужской команды, в том числе Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев. Спортсменов также не устраивает пункт соглашения об организации сборов. Они недовольны логистикой и обеспечением тренировок.

«В ближайшие дни тему Логинова и его группы поддержки обсудят на Правлении СБР. Настрой там суровый: те, кто не подпишут/разорвут контракты, скорее всего, не попадут в заявку на международные старты – у СБР есть все рычаги и права для такого решения», – пишет Sports.ru.

В сезоне-2018/19 Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира.

Розыгрыш биатлонного КМ-2019/20 стартует в начале декабря.

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