«Не один раз говорил, что не хочу в политику». Что известно о депутатской карьере Шипулина

Антона Шипулина объявили главной надеждой русского биатлона, когда он (русский биатлон) еще был в полном порядке: Максим Чудов обгонял пелотон по чистой скорости, второе место в эстафете расценивалось как трагедия, а Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова достойно сопротивлялись немкам во главе с Кати Вильхельм и Магдаленой Нойнер. Не было допинговых скандалов с эритропоэтином, бесподиумная гонка считалась редкостью. 21-летний Шипулин на этом фоне сперва взял три золота на ЮЧМ-2008 (индивидуалку он отдал Жан-Гийому Беатрису и остался с серебром), а потом полностью выкосил юниорскую Европу.

Болельщики полюбили его сразу, поставив на одну ступень с Чудовым, Черезовым, Кругловым и остальными звездами сборной. Антон был доступен для общения, хотя твиттер и инстаграм еще не придумали. Через личные сообщения Вконтакте (кажется, тогда их нельзя было закрывать от посторонних) он охотно отвечал фанам – иногда даже на откровенную ерунду. Никто не сомневался, что в первой же гонке на Кубке мира он обгонит Бьорндалена.

Нет смысла подробно вспоминать каждый этап шипулинской карьеры, но олимпийское золото, личные медали чемпионатов мира и постоянное нахождение в топ-3 общего зачета Кубка мира сделало его культовой фигурой для болельщиков в непростое время, которое накрыло русский биатлон во втором десятилетии XXI века. Шипулин приходил в успешную звездную команду, а попал в самую кризисную эпоху, но это только прибавило ему рейтинга в глазах народа. Теперь – потенциального избирателя.

Антон ШипулинGetty Images

Как Шипулин попал в политику?

Летом 2018 года Антон не связывал будущее с депутатской деятельностью, хотя и с продолжением карьеры все было неясно. Неприглашение на Олимпиаду сильно выбило его из колеи, тренировки проходили в облегченном режиме, и спортсмен откладывал решение о дальнейшей деятельности. В одном из постов в инстаграме он подчеркнул: «Кстати, в политику я не собрался». Потом и в интервью заявил: «Тяжело было читать людей, которые решили все за меня. Говорили уже, что ухожу в депутаты. Мне так смешно становится. Я не один раз говорил, что не хочу в политику»..

Последние слова датированы октябрем. В конце декабря Шипулин закончил соревновательную карьеру на Рождественской гонке в Гельзенкирхене, а в январе 2019-го сказал, что хочет стать депутатом. Не независимым, чтобы собирать для регистрации подписи, а сразу от «Единой России». Баллотироваться собрался не в местную думу (как, например, лыжник Александр Легков стал депутатом Мособлдумы), а сразу на самый верх, в Государственную.

«В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз, которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу. Предложение попробовать себя на выборах поступило мне через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры.

Все произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о продолжении карьеры спортсмена. Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев мое решение участвовать в праймериз поддержал», – Антон оправдывался перед болельщиками, которые очень не любят спортсменов в депутатских креслах.

Дальше просто даты:

23 марта – Шипулин объявил о начале предвыборной кампании в Госдуму;

11 апреля – подал документы для участия в праймериз «Единой России». Там должны были определиться кандидаты на выборы в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области;

26 мая – выиграл праймериз, набрав 79% голосов избирателей;

15 июля – подал документы на выборы в Госдуму. Кстати, основного соперника Антона, предпринимателя Сергея Капчука из «Партии роста», свердловский избирком не зарегистрировал, а суд с этим согласился.

Шипулина, конечно же, зарегистрировали – подтверждение есть на сайте избирательной комиссии Свердловской области. Антон отчитался, что за 2018 год заработал почти 10 миллионов рублей, приложил сведения о наличии 27 банковских счетов на общую сумму в 2,5 миллиона и задекларировал недвижимость в Свердловской и Челябинской областях: 11 земельных участков, два жилых дома, две квартиры и девять нежилых помещений.

Вместе с экс-биатлонистом зарегистрированы еще шесть кандидатов: двое – от КПРФ, по одному – от ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и партии «Зеленые».

Погодите, но выборы в Госдуму – в 2021 году?

Совершенно верно – Государственная дума седьмого созыва заседает с 2016 года по 2021-й. Но каждый год при необходимости могут объявляться дополнительные выборы (довыборы) – в специально отведенный единый день голосования. Как правило, в сентябре. Если перефразировать понятными словами статью 98 Федерального закона №20, то довыборы проводятся при досрочном прекращении полномочий кем-то из избранных депутатов.

Единый день голосования в 2019 году – 8 сентября. Довыборы в Госдуму будут проводиться в четырех субъектах федерации, включая Свердловскую область и Серовский одномандатный округ. Шипулин получил шансы попасть в Госдуму, так как предыдущий депутат – единорос Сергей Бидонько – в декабре 2018 года ушел на повышение и стал вице-губернатором области. Завершение карьеры Шипулиным как раз в декабре подвернулось очень кстати.

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