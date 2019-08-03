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Бюджет избирательной кампании Шипулина – 8 млн рублей. У ближайшего преследователя – 1 млн
Антон – явный фаворит на место в Госдуму.
Избирательная кампания олимпийского чемпиона Антона Шипулина на довыборах в Госдуму – самая масштабная и финансируемая в округе.
На избирательный счет Антона Шипулина с начала кампании поступило 8 млн рублей. Это свыше 80% от общего объема денег на избирательных счетах кандидатов и в восемь раз больше, чем у ближайшего преследователя.
Лидирует Шипулин и по тратам – 3,2 млн рублей, он выпустил девять агитационных материалов общим тиражом 220 тысяч экземпляров. Ближайший преследователь смог напечатать лишь 102 тысяч листовок, сообщает Znak.com.
- Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. В прошлом сезоне он не пробежал ни одной официальной гонки.
- Недавно избирком Свердловской области зарегистрировал экс-биатлониста кандидатом на выборы в Госдуму.
- Выборы дополнительных депутатов Государственной думы пройдут 8 сентября.
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