Ситуация вокруг контракта биатлониста Александра Логинова и СБР остается нерешенной.

На встрече спортсмена и исполнительного директора Союза биатлонистов России Сергея Голикова договориться не получилось. Логинов отказался и на этот раз поставить подпись под документом. Также недовольство условиями выразили Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, ранее заключившие контракты с СБР, сообщает Sports.ru.

В сезоне-2018/19 Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира.

Розыгрыш биатлонного КМ-2019/20 стартует в начале декабря.

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