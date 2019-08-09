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Логинов вновь не подписал контракт с СБР. Малышко, Гараничев и Бабиков тоже недовольны условиями
Диалог все напряженнее, а времени все меньше.
Ситуация вокруг контракта биатлониста Александра Логинова и СБР остается нерешенной.
На встрече спортсмена и исполнительного директора Союза биатлонистов России Сергея Голикова договориться не получилось. Логинов отказался и на этот раз поставить подпись под документом. Также недовольство условиями выразили Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, ранее заключившие контракты с СБР, сообщает Sports.ru.
- В сезоне-2018/19 Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира.
- Розыгрыш биатлонного КМ-2019/20 стартует в начале декабря.
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