Обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер выложила в инстаграм-сторис фото в купальнике интересной расцветки.

29-летняя итальянка позирует на шезлонге, а цвета ее купальника похожи на арбуз. Хэштег отправляет к празднику Феррагосто, который отмечается в Италии 15 августа. Он завершает сезон больших летних работ, после которых у итальянцев принято брать отпуск и уезжать к морю или в горы.

Вирер – чемпионка мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).

Вирер в купальнике возле джакузи – самое расслабленное фото выходных

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