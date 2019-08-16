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Фото Вирер в купальнике арбузной расцветки. Смотри не съешь по ошибке!
Самая горячая дама мирового биатлона, согласны?
Обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер выложила в инстаграм-сторис фото в купальнике интересной расцветки.
29-летняя итальянка позирует на шезлонге, а цвета ее купальника похожи на арбуз. Хэштег отправляет к празднику Феррагосто, который отмечается в Италии 15 августа. Он завершает сезон больших летних работ, после которых у итальянцев принято брать отпуск и уезжать к морю или в горы.
- Вирер – чемпионка мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.
- Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).
Вирер в купальнике возле джакузи – самое расслабленное фото выходных
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