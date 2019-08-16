Бывший биатлонист и кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей.

Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте избиркома. Согласно документам, Шипулин утаил 10 тысяч облигаций ПАО «Сбербанк» на 10 тысяч рублей каждая. Кроме того, экс-биатлонист не задекларировал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и имеет вклад в банке «Открытие» на 2,3 тысячи рублей.

На пост депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу, помимо Шипулина, претендуют еще 6 кандидатов.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ.

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