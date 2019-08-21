Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, участвующий в довыборах в Госдуму, не имел умысла скрыть от избиркома активы на сумму 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе. Об этом говорится в заявлении Шипулина, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Согласно опубликованным в пятницу данным избиркома, 31-летний Шипулин не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и 10 тыс. облигаций ПАО «Сбербанк» на общую сумму 10 млн рублей. Кроме того, кандидат скрыл вклад в ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму 2316 рублей.

«Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось – исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов», – заявил Шипулин.

«Я честно заработал эти деньги во время спортивной карьеры, «потом и кровью», и не собирался их скрывать от избирательной комиссии и избирателей. Я также никогда не скрывал того, что уверенно стою на ногах. На всех своих встречах с людьми, в своих интервью я постоянно говорю, что пошел в политику не из-за денег. Это действительно так», – добавил он.

Партия «Справедливая Россия» подала в Свердловский областной суд иск о снятии Шипулина с довыборов в Государственную думу по Серовскому округу. «От иностранных финансовых инструментов я избавился до момента регистрации. На данный момент я ими не располагаю», – подчеркнул Шипулин, который завершил спортивную карьеру в декабре прошлого года.

Олимпийский чемпион Сочи баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 от партии «Единая Россия».

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования – 8 сентября.

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