«Мне хватило – потратил 2 часа своего времени». Шипулин посетил суд, который не снял его с выборов
За настоящего депутата все должны делать его помощники.
Бывший биатлонист Антон Шипулин, баллотирующийся в Госдуму от Свердловской области, посетил судебное заседание по иску о снятии его кандидатуры с выборов. Олимпийскому чемпиону из «Единой России» не понравился этот опыт, хотя иск остался без удовлетворения.
– Кандидаты редко ходят на такие процессы. Почему вы лично присутствовали на заседании?
– Мне было интересно. Я до этого ни разу не был в суде, для меня это важная часть процесса, потому что во время избирательной кампании возникают и такие моменты. В следующий раз уже, наверное, не пойду. Сегодня мне хватило. Потратил два часа своего времени, а мог потратить их на семью.
– Присутствие в суде не повлияло на ваше решение в дальнейшем участвовать в политике?
– Основным для меня всегда было мнение людей, избирателей, которые поддерживают меня. Решение я не менял, будем ждать выборов, посмотрим, сколько процентов поддержки мы получим в нашем округе от людей.
– Как получилось, что в документах, которые вы представили в избирком, не оказалось сведений о ценных бумагах?
- Конкурент из «Справедливой России» потребовал у суда снять Шипулина с выборов, так как экс-биатлонист утаил от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей.
- Довыборы в Госдуму от Серовского одномандатного округа состоятся 8 сентября – в единый день голосования.
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