Бывший биатлонист Антон Шипулин, баллотирующийся в Госдуму от Свердловской области, посетил судебное заседание по иску о снятии его кандидатуры с выборов. Олимпийскому чемпиону из «Единой России» не понравился этот опыт, хотя иск остался без удовлетворения.

– Кандидаты редко ходят на такие процессы. Почему вы лично присутствовали на заседании?

– Мне было интересно. Я до этого ни разу не был в суде, для меня это важная часть процесса, потому что во время избирательной кампании возникают и такие моменты. В следующий раз уже, наверное, не пойду. Сегодня мне хватило. Потратил два часа своего времени, а мог потратить их на семью.

– Присутствие в суде не повлияло на ваше решение в дальнейшем участвовать в политике?

– Основным для меня всегда было мнение людей, избирателей, которые поддерживают меня. Решение я не менял, будем ждать выборов, посмотрим, сколько процентов поддержки мы получим в нашем округе от людей.

– Как получилось, что в документах, которые вы представили в избирком, не оказалось сведений о ценных бумагах?

. – Это чисто техническая ошибка. К сожалению, раньше я никогда не подавал подобные декларации. Я должен был знать все тонкости, но эта ошибка произошла. Скрывать эти данные у меня не было никакого умысла. Я виноват в этой ситуации на 100 процентов и беру вину полностью на себя, – сказал 32-летний Шипулин в интервью

Конкурент из «Справедливой России» потребовал у суда снять Шипулина с выборов, так как экс-биатлонист утаил от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей.

Довыборы в Госдуму от Серовского одномандатного округа состоятся 8 сентября – в единый день голосования.

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