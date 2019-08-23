Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов в большом интервью Sports.ru подробно описал ситуацию о контракте с СБР и предположил, что команде стоит делать в случае неподписания договора.

О претензиях к СБР

Во-первых, контракты нам вручили не в феврале, а на заключительном этапе Кубка мира в Норвегии. Я даже помню когда – 21 марта, на собрании, за день до спринта. Тренеры отдали мой экземпляр. Документы, кстати, получила не вся команда – многие ребята подходили и интересовались, что за бумаги.

Во-вторых, я хоть и не юрист, но уже тогда, после беглого просмотра, возникло много вопросов. Но мне сказали, что это не финальный вариант, а «рыба». Многое будет дорабатываться. В принципе, я еще весной предлагал встретиться и обсудить детали. Все-таки «договор» от слова «договариваться», а не молчаливая подпись под документом, с которым не совсем согласен.

Есть вопросы, которые нужно переформулировать. Мне кажется, это легко решить, если сесть за стол переговоров и не общаться ультиматумами. Пять пунктов – обязательства СБР и две страницы – обязательства спортсменов. Но это скорее, забавная деталь. На самом деле, пообщавшись с юристами, я понял, что это, по сути, договор не между спортсменом и СБР, а договор, регламентирующий спонсорские обязательства СБР. В котором мы – участники, но почти не имеем прав. Такая улица с односторонним движением.

Например, если внимательно прочитаете договор, то обратите внимание: только спортсмены обязаны не распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию СБР. А сотрудники СБР – им все можно? У них нет никаких обязанностей и ответственности? Мы помним, как морально пострадали спортсмены, когда СБР выносил ненужные подробности про Гараничева, когда в красках расписывал про «отказ» Бабикова приезжать на эстафету в Хохфильцен, хотя это вообще смешно.

О дальнейших действиях

Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад. Конечно, все хотят бегать – и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР – взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так. Если мы вдруг не сработаемся – значит, у нас отношения не получились.

Я сейчас даже не за себя говорю: потому что мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет.

Но я такой человек: буду до конца вместе с командой, буду отстаивать ее интересы. Если я сейчас соглашусь: ай, я хочу выступать, давайте и дальше так жить, не слыша друг друга – значит, предам весь коллектив. А как я потом буду смотреть в глаза парням, которые пашут вместе со мной на тренировках?

В сезоне-2018/19 27-летний Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира вслед за Йоханнесом Бё из Норвегии.

Новый розыгрыш Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

Логинов ставит личных спонсоров выше СБР. Это правильно: скоро границы между сборными сотрутся

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