Союз биатлонистов России согласовал со спортсменами сборной условия контрактов, на переходный период их соглашения с личными спонсорами сохранятся.

«Сейчас мы обо всем договорились, у нас есть полное понимание. Этот сезон будет переходным, мы пошли спортсменам навстречу: их действующие соглашения с личными спонсорами будут сохранены.

Спортсмены рассказали, что на этот сезон у них уже есть договоренности с личными спонсорами, поэтому мы пошли спортсменам, которые этого заслужили, навстречу, чтобы они могли исполнить свои обязательства. Я говорю о тех, кто здесь присутствует, и о Евгении Гараничеве, который не прилетел по весомым причинам. Также мы пошли навстречу Екатерине Юрловой, которая в письме четко объяснила, что ей нужно», – цитирует главу СБР Владимира Драчева «СЭ».

Для каждого титулованного спортсмена сборной будет составлен индивидуальный договор к базовому контракту, который позволит ему исполнить обязательства перед личным спонсором. После СБР разработает универсальный документ, в котором количество рекламных мест для личных спонсоров будет определяться результатами спортсмена по итогам сезона.

Недовольство предложенными контрактами выразили Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Логинов ставит личных спонсоров выше СБР. Это правильно: скоро границы между сборными сотрутся

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