Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась воспоминаниями о времени, проведенном за школьной партой.

«Не помню первый день. Не очень хотела туда возвращаться после летних каникул. Это была катастрофа. Не любила математику, всегда была в ней плоха. Но мне нравилась экономика.

Самая сумасшедшая история из школьных времен? Когда мне было 13, я поссорилась со своей подругой. Я взяла стул и ударила ее. После этого меня отстранили от уроков на несколько дней», – рассказала Виттоцци.

Виттоцци – бронзовый призер Олимпиады 2018 года, трехкратный призер чемпионатов мира, двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Сегодня, 1 сентября, отмечается международный День знаний.

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