Легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд ушел из жизни в возрасте 49 лет.

Он умер в своем доме в Боргене 3 сентября утром, сообщают Budstikka и другие норвежские медиа. При этом причины смерти легендарного биатлониста не называются.

У Ханеволда остались жена и двое детей.

Ханеволд брал по золоту на Олимпийских играх в Нагано-1998 (индивидуальная гонка), Солт-Лейк Сити-2002 (эстафета) и Ванкувере-2010 (эстафете). У него также было 2 серебра и 1 бронза.

Ханеволд – участник 16 чемпионатов мира, пятикратный чемпион.

3 декабря Халвард отметил бы 50-летний юбилей.

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году, после чего работал экспертом на телеканале NRK.

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