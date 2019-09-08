Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 73,33% после обработки 0,23% протоколов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК. На втором месте идет кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровкин (8,33%), на третьем – Ирина Скачкова от «Яблока» (6,67%) и Евгения Чудновец от ЛДПР (6,67%).

Сам Шипулин избирается в Госдуму от партии «Единая Россия».

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Шипулин объявил о завершении карьеры спортсмена в декабре 2018 года.

СБР договорился с биатлонистами сборной. В этом сезоне условия контрактов останутся прежними

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