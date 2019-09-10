Лидер сборной России Александр Логинов подписал контракт с союзом биатлонистов России (СБР).

Об этом сообщил президент СБР Владимир Драчев. «Он его [контракт] подписал», – заявил глава русского биатлона в комментарии ТАСС.

Стороны договорились в конце августа, когда Логинов посетил заседание правления СБР вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Бабиковым и Матвеем Елисеевым, которые также были недовольны условиями контрактов. После переговоров 27-летний Логинов заявил, что в ближайшее время поставит подпись на документе.

При неподписании контракта Логинова могли не допустить до стартов Кубка мира.

Новый розыгрыш Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

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