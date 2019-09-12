Многократные олимпийские чемпионы по биатлону Дарья Домрачева и Уле-Айнар Бьорндален будут тренировать сборную Китая.

Супруги подписали контракт с олимпийским комитетом Китая и будут готовить команду к домашним Играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами», – цитирует олимпийский комитет Белоруссии 45-летнего Бьорндалена.

«Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития», – заявила 33-летняя Домрачева.

Уле-Айнар будет тренировать мужскую сборную Китая, Дарья – женскую.

Бьорндален выиграл восемь золотых медалей Олимпиады, Домрачева – четыре.

Биатлонисты поженились в 2016 году, они воспитывают дочь Ксению, которой 1 октября исполнится три года.

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